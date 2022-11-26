Подмосковье 26 ноября 2022, 18:19 Сезон катания на «ватрушках» открыли в Лобне

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В Лобне дети отложили гаджеты, достали «ватрушки», снегоходы и ледянки и отправились покорять снежные холмы. Вместе с ребятами на прогулку отправился корреспондент «360».

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«Такая атмосфера снежная, красивая, зимняя, и кататься можно», — поделился житель Лобни Тимофей Файнберг.

Любителям коньков еще рано доставать свою экипировку — на пруду в сквере на старом «Москвиче» лед еще недостаточно окреп. Пока лед не достиг безопасной толщины, здесь можно поиграть в снежки, покататься на качелях и просто прогуляться. А тем, кто любит тренировки в любую погоду, всегда можно прийти в парк «Река времени», чтобы позаниматься на тренажерах.

Ранее стало известно, что горнолыжный комплекс «Волен-Степаново» в Дмитрове стал лауреатом национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший горнолыжный курорт ЦФО».

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