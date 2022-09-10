Сезон ярмарок стартовал в Луховицах | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber Сезон ярмарок стартовал в Луховицах

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На прилавках луховицких ярмарок огромный выбор ягод, фруктов, овощей и меда. Все это выращено здесь, в Луховицах.

Первая ярмарка «Дары Подмосковья» в городском округе Луховицы по традиции проходит с участием школьников. Ребята демонстрируют свои аграрные успехи. Ассортимент богатый: здесь есть все — от яблок до картошки. И по очень приятным ценам. Например, один кабачок продают за 10 рублей, а килограмм свеклы стоит всего пять рублей. Ярмарка будет работать каждые выходные в течение ближайших пяти недель.

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«Ярмарки популярны. Мы всегда говорим пять, но обычно шесть-семь выходных. Продлеваем, потому что люди просят. И если первые выходные наши местные приезжают, то вторую и третью даже из соседних областей. Из Москвы жители приезжают с удовольствием. Ценники у нас в три раза выгоднее магазинных», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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В Луховицах есть фирменное блюдо — варенье из огурцов. Его готовят с самыми разными добавками. Огурцы сочетают с яблоками, лаймом, апельсином. Получается очень интересный вкус.

В 2021 году на ярмарках в Луховицах было продано более 180 тонн овощей. В этом году сельхозпроизводители и фермеры планируют реализовать не меньше.

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