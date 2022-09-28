Сезон фонтанов завершится 1 октября в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 13:02 Поделиться Telegram

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Viber Сезон фонтанов завершится 1 октября в Подмосковье

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Сезон работы фонтанов в Подмосковье завершится 1 октября. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что в регионе работает свыше 220 фонтанов. После отключения коммунальные службы их законсервируют до начала следующего сезона. Рабочие сольют воду, промоют чаши, снимут насадки, установят заглушки и укроют конструкции. Это защитит фонтаны от низких температур и плохой погоды.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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