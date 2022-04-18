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    18 апреля 2022, 16:05

    Сезон фонтанов в Подмосковье начнется 30 апреля

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье готовится к открытию сезона фонтанов. Эта работа традиционно завершится к концу месяца. Уже 30 апреля в регионе включат все фонтаны.

    Сезон фонтанов в Подмосковье начнется 30 апреля | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что всего в Подмосковье работает 221 фонтан.

    Традиционно в апреле готовим их к открытию сезона. В этом году единый запуск фонтанов запланировали на 30-е

    Михаил Хайкин.

    Уже сейчас специалисты проверяют готовность фонтанов. Они очищают чаши, осматривают инженерные системы, регулируют высоту струй.

    Вместе с тем идет благоустройство прилегающих территорий. А через несколько дней, 22 апреля, состоятся тестовые включения.

    Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

    В понедельник, 18 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал уборку дворов и подъездов одной из приоритетных задач в социальной сфере.