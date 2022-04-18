Сезон фонтанов в Подмосковье начнется 30 апреля

Подмосковье готовится к открытию сезона фонтанов. Эта работа традиционно завершится к концу месяца. Уже 30 апреля в регионе включат все фонтаны.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что всего в Подмосковье работает 221 фонтан.

Традиционно в апреле готовим их к открытию сезона. В этом году единый запуск фонтанов запланировали на 30-е Михаил Хайкин.

Уже сейчас специалисты проверяют готовность фонтанов. Они очищают чаши, осматривают инженерные системы, регулируют высоту струй.

Вместе с тем идет благоустройство прилегающих территорий. А через несколько дней, 22 апреля, состоятся тестовые включения.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

В понедельник, 18 апреля, губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал уборку дворов и подъездов одной из приоритетных задач в социальной сфере.