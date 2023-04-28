Подмосковье 28 апреля 2023, 13:43 Сезон фонтанов в Подмосковье начнется 29 апреля Министерство благоустройства Московской области

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Сезон фонтанов в Подмосковье стартует 29 апреля, что станет символическим открытием летнего сезона. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«С начала апреля шла подготовка к запуску фонтанов. Наши специалисты провели проверку инженерных систем и регулировку высоты струй, почистили чаши и территории вокруг», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Всего в Подмосковье 241 фонтан. Их тестовые испытания провели до 21 апреля. При подготовке был обеспечен запас комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов, а также заключены договоры на техобслуживание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион вошел в тройку лидеров России по уровню благоустройства. Он подчеркнул, что Подмосковье пятый год подряд является одним из лидеров всероссийского рейтинга по качеству городской среды, постоянно улучшая свои показатели.

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