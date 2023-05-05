Подмосковье 05 мая 2023, 13:02 Сезон фонтанов открыли в Солнечногорске

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Фонтаны в Солнечногорске возобновили работу после зимней консервации. Творческие коллективы округа подготовили праздничную программу по случаю их открытия.

Работу возобновили фонтаны в микрорайоне Рекинцо и на Советской площади. Первый из них является самым большим в округе. Его площадь составляет две тысяч квадратных метров. Территория фонтанного комплекса благоустроена — там есть скамейки для отдыха и площадка для фотосессий «Аллея сердец».

«В рамках подготовки к сезону специалисты проверили состояние двигателей, электроники, промыли систему подачи воды и прочистили форсунки, при необходимости заменили и отремонтировали ключевые механизмы и элементы», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сезон фонтанов открыли праздничной программой с играми для детей и концертом образцового хореографического ансамбля «Солнышко», образцового ансамбля «Веселые нотки» и ансамбля русской народной песни «Берегиня».

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