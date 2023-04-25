Подмосковье 25 апреля 2023, 16:50 Сезон фонтанов откроют в усадьбе Кривякино под Воскресенском 29 апреля

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Открытие сезона фонтанов состоится в усадьбе Кривякино под Воскресенском 29 апреля. Праздник начнется в 12:00.

Открывать мероприятие будет танцевальный флешмоб. Его проведет хореографический коллектив «Эффект» из дома культуры села Ашитково. Творческие коллективы из Воскресенска подготовили для гостей праздника развлекательную программу «По волнам хорошего настроения».

Также на церемонии огласят результаты конкурса на лучшее название для фонтана в парке усадьбы Кривякино, который проводился в соцсетях. Победители и активные участники получат награды.

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