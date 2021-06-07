Сезон работы детской железной дороги в Подмосковье начнется 8 июня

Московскую детскую железную дорогу уже подготовили к первым в этом сезоне пассажирам. Ее откроют 8 июня. Подростки, которым от 12 до 17 лет, станут машинистами, проводниками, контролерами и не только. Основы таких профессий они осваивали весь учебный год.

Источник фото: mzd.rzd.ru

Теперь у них будет возможность отработать полученную теорию на практике. По традиции пассажирами станут местные жители и туристы, сообщили в областном Минтрансе.

«На линии две станции: Пионерская и Юность, — обе конечные. А также промежуточная платформа Школьная в Жуковском», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: mzd.rzd.ru

Станция Юность находится у платформы Отдых в Жуковском, а Пионерская — в Раменском округе Подмосковья.

Детская железная дорога популярна как у местных жителей, так и туристов из других городов пресс-служба МТДИ.

Московская детская железная дорога — единственная во всем столичном регионе детская магистраль. Это один из способов передвижения по поселку Кратово в Раменском округе.

Источник фото: mzd.rzd.ru

Поезда курсируют со вторника по субботу, а расписание можно узнать на официальном сайте mzd.rzd.ru.

Стоимость билета в одну сторону для взрослых пассажиров — 80 рублей, для детей — 60.