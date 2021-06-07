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    07 июня 2021, 17:57

    Сезон работы детской железной дороги в Подмосковье начнется 8 июня

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Московскую детскую железную дорогу уже подготовили к первым в этом сезоне пассажирам. Ее откроют 8 июня. Подростки, которым от 12 до 17 лет, станут машинистами, проводниками, контролерами и не только. Основы таких профессий они осваивали весь учебный год.

    Сезон работы детской железной дороги в Подмосковье начнется 8 июня | Изображение 1Источник фото: mzd.rzd.ru

    Теперь у них будет возможность отработать полученную теорию на практике. По традиции пассажирами станут местные жители и туристы, сообщили в областном Минтрансе.

    «На линии две станции: Пионерская и Юность, — обе конечные. А также промежуточная платформа Школьная в Жуковском», — уточнили в ведомстве.

    Сезон работы детской железной дороги в Подмосковье начнется 8 июня | Изображение 2Источник фото: mzd.rzd.ru

    Станция Юность находится у платформы Отдых в Жуковском, а Пионерская — в Раменском округе Подмосковья.

    Детская железная дорога популярна как у местных жителей, так и туристов из других городов

    пресс-служба МТДИ.

    Московская детская железная дорога — единственная во всем столичном регионе детская магистраль. Это один из способов передвижения по поселку Кратово в Раменском округе.

    Сезон работы детской железной дороги в Подмосковье начнется 8 июня | Изображение 3Источник фото: mzd.rzd.ru

    Поезда курсируют со вторника по субботу, а расписание можно узнать на официальном сайте mzd.rzd.ru.

    Стоимость билета в одну сторону для взрослых пассажиров — 80 рублей, для детей — 60.