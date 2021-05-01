Сезон борьбы с борщевиком начался в Подмосковье

Ежегодные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского в Московской области стартуют 1 мая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия по региону Сергей Воскресенский.

«Работы по уничтожению борщевика на территории Подмосковья начинаются сегодня, 1 мая. Обработку земель от сорняка традиционно проведем в три этапа», — заявил Воскресенский.

Первый этап обработки завершится 10 июня. Второй этап мероприятий по борьбе с борщевиком начнется 10 июня и продлится до 10 июля. Третий этап запланирован на 10 июля — 10 августа.

Перед началом сезона сотрудники Минсельхозпрода области, представители штабов по истреблению борщевика администраций муниципальных образований, а также подрядные организации осмотрели земельные участки, пораженные этим растением.

В 2021 году в планах идет обработка территорий в 52 городских округах Московской области. Каждый участок земли, пораженной борщевиком, обработают трехкратно: механическим, химическим или агротехническим методами.

«Прежде всего будут обрабатываться территории, где ситуация с ядовитым растением самая напряженная», — отметил Воскресенский.

Всего будет очищено около 16 тысяч гектаров земель в муниципальной собственности и 2,8 тысячи гектаров придорожных территорий. Владельцы частных земель обязаны сами обрабатывать от сорняка свои участки. Если же территории порастут борщевиком, придет штраф. Наказание для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч. Санкции для юридических лиц — от 150 тысяч до миллиона рублей.

Больше всего борщевик поразил следующие городские округа: Можайский, Волоколамский, Клин, Сергиево-Посадский, Талдомский.