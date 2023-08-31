Подмосковье 31 августа 2023, 02:00 Сезон белых русских трюфелей начался в Подмосковье Артем Ульянов

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В Подмосковье начался сезон сбора белых русских трюфелей. Увидеть плоды в лесах региона можно до января.

«Белый русский трюфель, по-другому именуемый царским грибом, произрастает на территории нашего региона. Немногие грибники знают об этом и считают трюфели чем-то диковинным и редким, несвойственным для средней полосы России, однако такие суждения об этих грибах зародились сравнительно недавно, ведь наши предки знали об их существовании и ценили их вкусовые качества», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов

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Существует мнение, что белый русский трюфель не является кулинарным изыском или деликатесом, поскольку он отличается от европейских грибов. Однако гурманы отметили приятный вкус плодов и использовали их для приготовления соусов и гарнира.

Белый русский трюфель можно найти на территории всего Подмосковья, были случаи находок этих грибов даже в Москве, но зачастую плоды скрыты под слоем почвы. Поиски трюфелей лучше проводить вблизи дубов, берез, осин, тополей, рябин, елей или сосен.

«При грибной охоте нужно соблюдать осторожность и внимательность, перед походом в лес неопытным грибникам мы рекомендуем как следует изучить справочник-определитель, не собирать то, в чем есть сомнения, а также редкие виды, занесенные в Красную Книгу», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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