Сезон арбузов и дынь стартует в Подмосковье 1 августа. В регионе организуют более 250 бахчевых развалов

В Подмосковье 1 августа начинается официальный сезон продажи арбузов и дынь. В регионе откроют более 250 бахчевых развалов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин во время пресс-конференции в РИАМО.

Министр отметил, что в Московской области до 1 ноября будет работать свыше 1230 палаток с сезонными фруктами, овощами и бахчевыми.

«У нас планируется свыше 250 бахчевых развалов. Часть из них уже появится 1 августа, но основной сезон — конец августа — середина сентября», — уточнил Разин.

Министр добавил, что на официальных развалах будут продавать стандартный набор продукции: арбузы, дыни «торпеда» и дыни «колхозница». Цены будут контролировать.

Разин также рассказал, что в этом году в Подмосковье собрали почти 850 тонн клубники. Он уточнил, что в течение пяти лет эти цифры увеличатся.

«Работы по сбору продолжаются — используем сорта, которые плодоносят до сентября-октября. Планируется строительство тоннельных теплиц, работающих с мая по октябрь–ноябрь. В ближайшие годы может появиться более 100 гектаров таких территорий. В новом тепличном комплексе, который строится в Кашире, часть будет отведена под круглогодичное производство клубники, пробную партию уже засеяли», — сказал Разин.