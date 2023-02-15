Подмосковье 15 февраля 2023, 08:57 Съезд Союза писателей России прошел в Видном

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Более 200 авторов приняли участие в 16-м съезде Союза писателей России, который прошел в Видном. Среди гостей были также участники местного литературного объединения имени Шкулева, представители администрации и жители Ленинского округа.

Место проведения съезда выбрали не случайно. В прошлом году Видному присвоили почетное звание «Литературный город России», а местный конкурс имени поэта Зубова с 2023 года приобрел статус всероссийского.

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«Союз писателей России и Видное дружат. <…> Вчера в Москве у нас начался съезд писателей, и руководство города и общественность попросили нас провести в Видном литературный вечер», — рассказал первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов.

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Основная часть программы состояла из выступлений поэтов. Они приехали в Видное со всей России. В конце вечера для гостей прозвучали песни и музыка местного оркестра русских народных инструментов.

«Почетно и волнительно принимать сегодня такую ответственную организацию, которая через века <…> несет традиции», — отметила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова.

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