Съезд с Володарского шоссе в сторону Москвы построят к середине 2024 года

Строительство съезда на А-105 — это первое, к чему приступят рабочие в рамках реконструкции Каширского шоссе. Объект позволит водителям значительно сократить время в пути.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, из-за отсутствия прямого выезда на А-105 в сторону Москвы по утрам и вечерам на Володарском шоссе собирается пробка. Ситуация приводит к большому количеству ДТП — их зафиксировано более 170 за год.

«Уже начали работу по реконструкции Каширского шоссе, заключен единый госконтракт на проектирование и строительство. В третьем квартале 2023 года начнутся строительно-монтажные работы. В первую очередь приступят к строительству съезда с Володарского шоссе на А-105», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Участок реконструкции Володарского шоссе определен от примыкания к транспортной развязке с Каширским шоссе и А-105 до ЖК «Пригород Лесное» в районе Пригородного шоссе. В июне в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь завершили устройство нового асфальтобетонного покрытия на левой полосе автодороги, сейчас новое покрытие делают на правой полосе. Реконструкцию высокоинтенсивного шоссе выполнят в два этапа. Первый этап завершится в конце 2022 года, на втором этапе в 2024 году дорожное полотно расширят до шести-восьми полос по основному ходу с боковыми проездами и построят 60-метровую транспортную развязку с тоннелем. Здесь также будут построены тротуары, линии наружного освещения и остановки общественного транспорта.

Специалисты подсчитали, что после окончания строек время в пути до Москвы сократится с полутора часов до 20 минут.