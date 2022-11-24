Подмосковье 24 ноября 2022, 17:42 Съезд с Володарского шоссе в Ленинском округе построят к маю 2023 года

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Подготовительные работы по строительству съезда с Володарского шоссе на А-105 начались в Ленинском округе. Его планируют открыть к маю 2023 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Протяженность съезда составит около 600 метров. На нем обустроят две полосы движения. Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что проектирование выполнили в короткий срок и сразу приступили к подготовительным работам.

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«Новый съезд, построить который планируем к маю 2023 года, станет частью будущей развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе, которая позволит перераспределить транспортные потоки и улучшить дорожную ситуацию на данном участке», — сказал он.

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Кроме того, в округе проводят проектно-изыскательные работы для реконструкции Каширского шоссе, которые завершат во втором квартале 2023 года. Ее проведут за счет инфраструктурного кредита и завершат к 2026 году. Реконструкция затронет участок от транспортной развязки с А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово» до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. На шоссе обустроят до 6-8 полос, а также построят три развязки с бессветофорным движением.

Благодаря проекту пропускная способность Каширского шоссе вырастет на 25-30%. Это позволит ликвидировать заторы и сократить время пути по дороге до 20 минут. Транспортная доступность станет лучше для более чем 300 тысяч жителей округа.

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