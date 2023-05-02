Подмосковье 02 мая 2023, 11:03 Съезд с Володарского шоссе в Ленинском округе достроят в мае

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Нанесение дорожной разметки началось на строящемся съезде с Володарского шоссе в Ленинском округе. Движение по нему откроют в мае этого года.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что дорогу строят по просьбам жителей. Рабочие уже установили знаки, приступили к устройству ограждений и нанесению разметки. Новый съезд позволит сократить время пути до Москвы с часа до 20 минут.

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«Сейчас из-за отсутствия прямого выезда на А-105 в утренние и вечерние часы в сторону Москвы пересекается несколько потоков автомобилей, что приводит к образованию пробок», — отметил глава ведомства Алексей Гержик.

Строительство дороги — один из этапов реконструкции участка Каширского шоссе, которая начнется в третьем квартале этого года. Его расширят до шести-восьми полос, построят транспортные развязки с бессветофорным движением на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе.

Проект позволит увеличить пропускную способность Каширского шоссе на 25-20%, ликвидировать заторы, а время проезда составит не более 20 минут. Движение по участку откроют досрочно — в конце 2025 года. Полностью работы завершит в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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