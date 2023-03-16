Подмосковье 16 марта 2023, 05:25 Съезд с Володарского шоссе на трассу А105 в Ленинском округе достроят в мае Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Ленинском округе продолжают строить съезд с Володарского шоссе. Сейчас там возводят насыпь земляного полотна, все работы завершат в мае этого года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На строящемся съезде с Володарского шоссе в сторону Москвы на трассу А105 начали устраивать земляную насыпь. В конце апреля там будут укладывать асфальт. Проект реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы «Безопасные качественные дороги». Длина съезда составит 600 метров, у него будет две полосы. Движение откроют в мае этого года.

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«Сейчас из-за отсутствия прямого выезда на А105 в утренние и вечерние часы в сторону Москвы пересекается несколько транспортных потоков, что приводит к образованию заторов», — отметил министр транспорта региона Алексей Гержик.

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Он уточнил, что благодаря Володарскому съезду улучшится дорожная ситуация. Жители округа смогут сократить время в пути до столицы на 40 минут.

Строительство съезда входит в реконструкцию участка Каширского шоссе. К следующим этапам приступят в третьем квартале этого года, когда будет готова проектировка. В рамках проекта дорогу расширят до шести-восьми полос движения, реконструируют и построят три разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А105, Володарским и Белокаменным шоссе. Благодаря работам пропускная способность шоссе увеличится на 25-30%. Дорожная ситуация улучшится для жителей Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение руководителям городских округов Подмосковья провести модернизацию управления дорожными службами.

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