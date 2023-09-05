Подмосковье 05 сентября 2023, 22:34 Съезд педиатров в Подмосковье собрал более 7 тысяч медиков Пресс-служба Минздрава МО

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В музее-заповеднике «Архангельское» в Московской области стартовал съезд детских врачей. В нем поучаствуют более семи тысяч специалистов со всей России и других стран, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«В Подмосковье свыше 2,5 тысячи врачей оказывают медицинскую помощь маленьким жителям. Такие мероприятия позволяют обмениваться лучшими медицинскими практиками между специалистами Подмосковья, других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. И мы со своей стороны поддержим внедрение их в наши больницы», — заявил министр Алексей Сапанюк.

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Для участников съезда организовали тренинги и мастер-классы по неотложной медпомощи, отоскопии, сердечно-легочной реанимации и другие. Также будут проводить онлайн-лекции. С докладами выступят более 200 отечественных и зарубежных специалистов.

Во время церемонии награждения министр Алексей Сапанюк вручил благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьева и Минздрава региона медучреждения, которые поучаствовали в проекте «Наш участковый врач».

«Важным событием съезда в этом году станет проведение круглого стола пациентских организаций России с педиатрами Подмосковья. Такой формат диалога поможет обеспечить наиболее эффективное сотрудничество и, как следствие, приведет к повышению качества оказания медицинской помощи детям с редкими заболеваниями», — отметила директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

Съезд продлится четыре дня. Для участия в онлайн-лекциях необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что всех работников службы скорой помощи застраховали в Подмосковье. Теперь они смогут получать денежные компенсации при возникновении несчастных случаев.

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