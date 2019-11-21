Съезд от индустриального парка «Есипово» на Ленинградское шоссе в сторону Москвы откроют к концу года

В городском округе Солнечногорск строители приступили к устройству земляного полотна на съездах к Ленинградскому шоссе в сторону Москвы. Работы ведутся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении М10 «Россия» и «М10 «Россия» — «Ложки-Поварово-Пятница».

«Эти работы направлены на то, чтобы открыть съезд с дороги от парка «Есипово» на Ленинградское шоссе в сторону Москвы уже в конце этого года, а основные работы по строительству развязки планируется завершить во втором квартале 2022 года. Эта развязка станет продолжением построенной в 2018 году дороги «М-10 «Россия» — «Ложки-Поварово-Пятница». Объекты значительно улучшат транспортную доступность индустриального парка «Есипово», где расположен автомобильный завод «Мерседес», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В настоящий момент на участке строительства ведется бетонирование подпорной стены, переустройство инженерных коммуникаций, в том числе, линий газо- и электроснабжения, сетей связи. Общая протяженность транспортной развязки со съездами составит 3,2 километра, включая путепровод длиной 105 метров через основной ход Ленинградского шоссе. Проектом также предусмотрена установка шумозащитных экранов, новых инженерных коммуникаций и устройство наружного освещения.

Объекты позволят обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей по Ленинградскому шоссе от индустриального парка «Есипово», где расположен автомобильный завод «Мерседес», открытие которого состоялось в апреле 2019 года.