Подмосковье 11 сентября 2023, 15:00 Съезд детских врачей в Подмосковье собрал свыше 7 тысяч участников Пресс-служба Минздрава МО

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Съезд детских врачей завершился в Подмосковье. В нем приняли участие специалисты из 78 регионов России и 25 стран. Для них провели свыше 300 лекций и выступлений.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, съезд посетили свыше семи тысяч медиков.

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«Первые 18 лет жизни нас сопровождают именно детские врачи. От их опыта, заботы и внимания зависит здоровье и качество жизни пациента в будущем. В регионе медицинскую помощь маленьким пациентам оказывают более 2,5 тысячи детских врачей», — сказала она.

Участники съезда приняли участие в мастер-классах, посетили выставку медицинского оборудования и поделились опытом.

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