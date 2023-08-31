Подмосковье 31 августа 2023, 09:12 Сев озимых культур начался в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Более 100 тысяч гектаров отведут под озимые культуры в Подмосковье. Аграрии уже начали сеять рожь, пшеницу, тритикале и рапс.

«Сейчас в регионе озимыми культурами засеяно около девяти тысяч гектаров земли. Из них три тысячи гектаров — это зерновые, еще шесть тысяч — озимый рапс», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

План на этот год — 104,5 тысячи гектаров.

К этому дню наибольший объем работ провели в Зарайске (более трех тысяч гектаров), Луховицах (сев проведен на площади около 2,5 тысячи гектаров) и Кашире (озимые уже занимают более 700 гектаров).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».