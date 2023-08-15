Подмосковье 15 августа 2023, 14:08 Сети водоснабжения обновят в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске в 2023 году пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Обновление сетей водоснабжения ведется в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске. Сейчас рабочие меняют изношенные трубы на четырех участках.

Подготовку микрорайона к отопительному сезону оценили глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вместе с его заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александром Черняевым и руководителем отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Галиной Головкиной.

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«Ведем ежедневный мониторинг привлеченных подрядчиком сил и средств. Контроль серьезный, чтобы успеть все выполнить качественно и в срок до начала отопительного сезона», — отметил Алексей Малкин.

Специалисты меняют изношенные трубы на современные и устанавливают дополнительную запорную арматуру. Оборудование позволит при необходимости проводить профилактические и ремонтные работы без массового отключения воды в микрорайоне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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