Подмосковье 01 апреля 2024, 12:26 Сети водоснабжения модернизируют в Лобне в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Водоканал ООО «Чайка» в Лобне обновляет изношенные сети. Программа предусматривает реконструкцию и замену аварийных сетей водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделяется повышению качества питьевой воды.

Специалисты завершили работы на водопроводе на Советской улице в Лобне. Там заменили 200 метров трубопровода от дома № 29 до дома № 37. Для комфорта жителей работы провели в сжатые сроки, сохранив благоустройство улицы.

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Ранее рабочие заменили трубы холодного водоснабжения вблизи школы № 2 в Южном микрорайоне, водопровод в микрорайонах Красная Поляна и Луговая, а также систему канализации в микрорайоне Депо. До конца года будет реализовано еще 10 проектов обновления сетей.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

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