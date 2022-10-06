Сети теплоснабжения отремонтировали в четырех населенных пунктах Богородского округа | 360°

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Сети теплоснабжения отремонтировали в четырех населенных пунктах Богородского округа

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В Подмосковье, в Богородском округе, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Министерство энергетики проводит программу для развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. В нескольких округах региона вовсю идут работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Таким образом, после окончания всего процесса можно будет решить многие проблемы, которые очень беспокоят потребителей.

В этом году в четырех сельских населенных пунктах в Богородском округе капитально отремонтировать сети удалось с опережением сроков. Для этого задействовались только современные технологичные и высокотехнологичные материалы. Общая протяженность отремонтированных сетей составляет 9542 погонных метра в однотрубном исчислении. Такие сети проводят тепло и горячую воду в школы, детские сады, больницы и в дома к жителям.

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«Модернизация тепловых сетей региона — одна из приоритетных задач повышения качества теплоснабжения в Подмосковье. В 2022–2023 годах на территории еще 8 городских округов: Красногорск, Королев, Домодедово, Долгопрудный, Егорьевск, Мытищи, Наро-Фоминск с привлечением средств из Федерального бюджета будут выполнены работы по модернизации и реконструкции 25 котельных, 10 тепловых сетей, произведен капитальный ремонт 17 тепловых сетей», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Богородский

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