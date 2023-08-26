Подмосковье 26 августа 2023, 20:37 Сети с холодной водой в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске отремонтируют к октябрю Мин ЖКХ

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В Воскресенске продолжается ремонт сетей холодного водоснабжения. Работы планируют завершить в октябре, сообщили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

В городе положили теплотрассу. Однако позднее местные жители пожаловались на проблемы с холодной водой. Депутат Госдумы Мария Бутина обратилась к губернатору Андрею Воробьеву.

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«Он ситуацию держит на контроле, подключил депутатский корпус к работе, выделил дополнительно 400 миллионов, сместили сроки ввиду срочности с 2026 на 2023 год. И результат можно видеть — буквально две недели назад там, где мы с вами стоим, была прорыта траншея и шла замена труб. А сейчас это заасфальтированная территория», — сообщила Бутина.

Работы ведут по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на период 2023–2024 годов. Сейчас специалисты ведут земляные и строительно-монтажные работы. Им предстоит проложить пять километров водопроводной трубы.

В следующем году рабочие приведут в порядок водопровод от насосной по улице Дивочкина, 47а до улицы Мичурина, а также отремонтируют канализационный коллектор на улице Мичурина и улице Карла Маркса. В 2027 году в микрорайоне Цумгигинт обновят ВЗУ.

«Подготовительные работы выполнены фактически на 50%. Труб завезено 69%, остальные находятся на производстве, и здесь никаких сбоев не будет. Буквально через неделю мы начнем укладывать трубы параллельно существующим, чтобы к концу октября целиком переключиться по магистральным сетям в Лопатинском на новые трубы», — расскахал первый замминистра ЖКХ Сергей Черепанов.

Также в микрорайоне Лопатинский появится новая блочно-модульная котельная.

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