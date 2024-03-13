Подмосковье 13 марта 2024, 12:55 Сети, письма, пряники. «Неделя добрых дел» началась во всех школах Подмосковья Мастер-классы в рамках «Недели добрых дел» начались в школах Подмосковья МИСК МО

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Школьники из разных уголков Подмосковья плетут маскировочные сети, расписывают пряники и пишут письма участникам СВО в рамках «Недели добрых дел». Акция, организованная министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области, затронула все города региона.

«В апреле 2022 года по инициативе подмосковных школьников стартовала акция „Доброе дело“. Ее поддержал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Сначала ребята собирали помощь у себя в школах, затем акция разрослась. За это время из Подмосковья отправили более 5,5 тысячи тонн гуманитарного груза», — рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

МИСК МО

Акция обрела вторую жизнь, к ней присоединились неравнодушные люди и предприниматели. 11 марта в Подмосковье стартовала уже «Неделя добрых дел» — занятия идут во всех школах региона. Дети плетут маскировочные сети, пишут письма бойцам со словами поддержки, расписывают печенье и имбирные пряники. Все это доставят «за ленточку».

МИСК МО

«Я думаю, что солдатам сейчас очень трудно, и они бы хотели почувствовать себя как дома. Для этого наши 11-классники сделали пряники, а мы их декорируем, украшаем глазурью разных цветов. Потом пряники отвезут нашим бойцам. Надеюсь, что они будут очень рады», — говорит 7-классница Арина Анисимова из гимназии № 7 в Коломне.

«Важно, чтобы все было прочно, хорошо натянуто. Надеюсь, что наши маскировочные сети помогут бойцам. Мы делаем их со всей душой», — говорит Василиса Абрамова из 8 «Б» школы № 5 в Лобне, которая вместе с друзьями плетет маскировочные сети.

МИСК МО

«Здравствуй, дорогой защитник нашей Родины! Трудно представить, как тяжело тебе приходится на фронте, какой ужас ты пережил и сколько трагедий увидел. Спасибо тебе, солдат, за твою самоотверженность и героизм! Хочу пожелать только одно — вернуться домой к семье целым и невредимым!», — зачитал отрывок из своего письма 11-классник СОШ № 1 в Орехово-Зуеве Артур Стаханский.

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