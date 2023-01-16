Подмосковье 16 января 2023, 18:45 Сети, окопные свечи и носилки. В Лобне мастера вручную создали множество необходимых бойцам СВО вещей

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Мастера из Лобни делают массу полезных для бойцов вещей — это и окопные свечи, и полевые примусы, сети, эвакуационные стропы и многое другое. «Производство» запущено в центре помощи «Обелиск». Подробности узнавал корреспондент «360».

Как рассказала куратор центра помощи «Обелиск» Екатерина Сулименко, десятки изготовленных сетей уже ушли на фронт. Сети легкие, материал для них используют непромокаемый, это не стандартный армейский брезент, который после дождя не утащишь, а современные материалы.

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«Если сеть не соответствует, они дорабатывают ее на месте — они все это втаптывают в грязь, если им нужна темнее сеть», — рассказала Екатерина Сулименко.

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Сети — не главное и не единственное изделие. Отдельно стоит выделить окопные свечи. Суп на такой свече вряд ли сваришь, но приготовить нехитрый полевой ужин можно.

Для пропитки используют воск и парафин от огарков церковных свечей. Благотворительный фонд договорился, что забирает остатки из храмов и пускает их в дело.

Еще умельцы из Лобни придумали полевой примус — она же полевая мини-буржуйка.

Показали корреспонденту «360» и еще одну любопытную вещь — эвакуационную стропу, которую здесь делают — парашютная стропа, петля и два карабина, длина 10 метров. Ничего сверхсложного, но именно их очень часто не хватает, когда кто-то впереди остался под обстрелом, подойти нет возможности и никак не вытащить и помощи не подойти. В таком случае прокидывается вот такая стропа, цепляется за разгруз — и человека вытягивают к основным силам.

Из таких лент здесь делают и транспортировочную платформу, а по-простому — носилки.

«Из строп, причем есть определенная технология сборки. Используются спецнитки, определенная длина стежка. Это делают на бытовых машинках. Если есть прямострочная, то эта операция занимает час, может, меньше, если обычная, то от трех до шести часов на одни носилки», — рассказывает куратор пункта помощи «Обелиск» Татьяна Цветкова.

Все это делают добровольцы. Кто-то приходит на пару часов в день, кто-то по выходным. С октября уже удалось сформировать и отправить около 20 партий грузов. Первоочередная задача — обеспечить всех лобненцев и жителей Подмосковья, отметили в пункте помощи «Обелиск».

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев помог семье участника СВО провести газ в дом.

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