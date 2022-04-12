Сети канализации, отопления и водоснабжения капитально отремонтируют в Звездном городке

Капитальный ремонт сетей канализации и водоснабжения проведут в этом году в Звездном городке. Об этом сообщили в МинЖКХ Московской области.

«Поздравляю всех с Днем космонавтики. Наше министерство в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2019 году завершило мероприятие по реконструкции инженерных сетей на территории городского округа Звездный городок, где проживает порядка 2,5 тысячи человек. В общей сложности было проложено 1,8 километра сетей горячего и холодного водоснабжения и тепломагистраль. Этой осенью завершим работы по капремонту сетей канализации и водоснабжения, — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

В 2025–2026 годах в Звездном городке планируется провести капремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

Также Антон Велиховский уточнил, что в текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов нашим в городском округе Звездный городок запланировано отремонтировать четыре многоквартирных дома, кровли в двух многоквартирных домах, фасад в одном МКД и заменить инженерные системы в трех домах.

В прошлом году в Звездном городке было отремонтировано восемь МКД в рамках программы капремонта.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о сохранении планов капремонта и строительства больниц и школ в регионе.