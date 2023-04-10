Подмосковье 10 апреля 2023, 09:40 Сетевые компании Подмосковья смогут онлайн установить тарифы на подключение электричества Unsplash

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Новая цифровая услуга для сетевых организаций появилась в Подмосковье. Теперь компании смогут подать заявку на установление платы за техническое присоединение к электросетям онлайн.

«Новая услуга предназначена для учреждений, которые передают электроэнергию и подключают объекты к электросетям. Раньше нужно было обращаться в ведомство лично или заказным письмом, теперь достаточно заполнить онлайн-заявление», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услуга «Установление стандартизированных ставок и платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение к электрическим сетям» предназначена для сетевых компаний, которые работают с крупными застройщиками. Чтобы подать заявку, следует заполнить онлайн-форму и приложить документы, подписанные электронной подписью.

Цифровизация позволила упростить получение госуслуг и контроль нарушений законов в Подмосковье. О развитии искусственного интеллекта и его пользе рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.