Подмосковье 19 апреля 2023, 12:35 Сетевязальный цех создаст новые рабочие места в Солнечногорске компания «Люксол»

Читать 360tv в

Цех по производству сетей открылся на Зеленой улице в Солнечногорске. Там смогут получить работу 39 человек.

Как рассказали в Минжилполитики, площадь здания превысит три тысячи квадратных метров. Там разместят производство фабрики «Люксол», которая выпускает защитно-улавливающие сети для стройплощадок, а также спортивные сетки и садки для разведения рыбы. В проект вложили 150 миллионов рублей.

Реклама

Компания «Люксол» работает в Подмосковье более 10 лет. Она производит около 95% всех сетных камер для разведения рыбы во внутренних водоемах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».