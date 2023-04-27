Подмосковье 27 апреля 2023, 10:48 Сеть велосипедных маршрутов в Подмосковье расширят в этом году

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Подмосковная сеть велосипедных дорожек станет еще длиннее в этом году. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

Более 550 километров велосипедных дорожек проложили в Московской области с 2019 года, и эта работа продолжается.

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«В этом году завершим еще один участок велосипедной трассы „Вело1“, полностью реализуем веломаршрут „Связь трех парков“ в Одинцове, а также проложим веломаршрут от станции Раздоры до деревни Жуковки и в поселке Ржавки Солнечногорска», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Маршрут «Вело-1» в Мытищах будет продолжен от 91-го километра МКАД до ТРЦ «Июнь» и от строящейся автомобильной дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка до переулка Зеленого в поселке Свиноедово. Работы завершатся летом. Протяженность участка составит 13,8 километра.

Маршрут «Связь трех парков» в Одинцове продолжат еще на восемь километров в этом году. Кроме того, в округе еще запланировано благоустройство велодорожки общей протяженностью 1,8 километра от станции Раздоры до деревни Жуковки.

В Солнечногорске сделают вело-пешеходный маршрут от детского сада № 30 поселка Ржавки через пруд до поселка Менделеево. Длина дистанции составит 3,2 километра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область начала активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Кроме того, начались приготовления к старту программы «Лето в Подмосковье».

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