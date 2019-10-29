Сеть тропинок из брусчатки появилась в сквере Подольска. Теперь там можно гулять в любую погоду
Глава городского округа Подольске Николай Пестов уточнил, что на территории сквера у дома культуры ЗиО, заложенного в память о заводчанах, погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны, завершается мощение пешеходных дорожек, установка фонарей освещения и скамеек для отдыха.
Работы по благоустройству сквера у дома культуры ЗиО ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». В сквере создана сеть тропинок из брусчатки. Также из брусчатки выкладываются карманы для скамеек, рядом с ними устанавливаются новые урны. В сквере появилось 38 скамеек, столько же урн, проведено торшерное освещение.
Кроме того, с территории сквера удалили сухостойные деревья и провели санитарную обрезку деревьев и кустарников, рассказали в Комитете по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска.
Благоустройство сквера проводится по обращению жителей близлежащих домов. Согласно плану, завершить обновление сквера планировалось в 2020 году, но по поручению главы муниципалитета Николая Пестова работы закончат в этом.
Глава Подольска добавил, что по поступившим в ходе проведения работ просьбам жителей, спортивная и детская площадка будут установлены рядом со зданием ДК ЗиО весной 2020 года.
Несмотря на то, что работы в сквере завершены не полностью, многие жители уже приходят сюда на прогулки. Особо отмечают, что теперь здесь можно гулять в любую погоду — дождь и слякоть больше не страшны.
Пенсионерка Мария Хомутова поблагодарила главу и администрацию за благоустройство сквера. Она напомнила, что несколько лет назад в этот сквер был возвращен Вечный огонь в память о погибших в годы Великой Отечественной войны работниках завода имени Орджоникидзе.
«Преобразилось не только это памятное и священное место, но и сам сквер. Уверена, что здесь по-особому будут ощущаться все времена года. Как нынешняя золотая осень, например», — сказала Мария Владимировна.
Всего в Московской области в 2019 году запланировано благоустроить 50 общественных пространств. «Из них уже завершены работы по 19 территориям, шесть территорий находятся в высокой стадии готовности — более 90%», — доложила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.