Подмосковье 28 ноября 2023, 16:51 Сестринское отделение больницы капитально отремонтируют в Волоколамске Капитальный ремонт отделения сестринского ухода Волоколамской районной больницы / Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»

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В Волоколамске продолжается капитальный ремонт отделения сестринского ухода районной больницы в селе Осташево. Работы выполнили на 65%, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«Строители провели демонтажные работы, установили новые пластиковые окна, усилили конструктивные элементы здания. Все этапы работ сопровождают специалисты подведомственного министерству ЖКХ Московской области ГБУ МО „УТНКР“, которые в регулярном режиме совершают выезды на объект для проведения строительного контроля», — уточнили в ведомстве.

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На данный момент специалисты делают фасады, ремонтируют инженерные коммуникации. В конце работники благоустроят территорию и дополнительно ее озеленят.

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