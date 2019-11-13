Информация прямо на диване. Сервисы о стройках в Подмосковье стали популярными среди жителей
Работают сервисы с мая 2019 года. Они стали частью цифровизации градостроительного блока Подмосковья.
«За прошедшее время жители региона воспользовались сервисами более 155 тысяч раз. Ресурсы позволяют получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков и строящихся объектов, а также о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения не выходя из дома», — сказал председатель ведомства Владислав Гордиенко.
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Наиболее востребованной оказалась «Градпроработка онлайн». Чаще всего сервисом пользовались жители Одинцова, Раменского, Чехова. На втором месте по популярности «Стройка рядом с домом».
Градостроительные сервисы помогают ощутимо экономить время жителям Московской области. Теперь получить информацию о стройках можно дома, не тратя силы на походы по профильным ведомствам. Кроме того, количество официальных обращений граждан по градостроительным вопросам уменьшилось в три раза.