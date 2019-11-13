  • Информация прямо на диване. Сервисы о стройках в Подмосковье стали популярными среди жителей

    13 ноября 2019, 15:30

    Евгения Остапенко

    В Московской области набирают популярность онлайн-сервисы «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ». Ими уже воспользовались 155 тысяч раз, сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству региона.
    Информация прямо на диване. Сервисы о стройках в Подмосковье стали популярными среди жителей

    Работают сервисы с мая 2019 года. Они стали частью цифровизации градостроительного блока Подмосковья.

    «За прошедшее время жители региона воспользовались сервисами более 155 тысяч раз. Ресурсы позволяют получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков и строящихся объектов, а также о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения не выходя из дома», — сказал председатель ведомства Владислав Гордиенко.

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    Наиболее востребованной оказалась «Градпроработка онлайн». Чаще всего сервисом пользовались жители Одинцова, Раменского, Чехова. На втором месте по популярности «Стройка рядом с домом».

    Градостроительные сервисы помогают ощутимо экономить время жителям Московской области. Теперь получить информацию о стройках можно дома, не тратя силы на походы по профильным ведомствам. Кроме того, количество официальных обращений граждан по градостроительным вопросам уменьшилось в три раза.