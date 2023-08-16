Подмосковье 16 августа 2023, 15:57 Сервисом по расчету количества мест для парковки воспользовались более 6 тысяч раз в Подмосковье с мая РИА «Новости»

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Сервис «Расчет количества парковочных мест для зданий жилого назначения» позволят за считаные секунды получить сведения о необходимом числе стоянок для автомобилей возле домов на основе количества и площади квартир и помещений. Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко отметил, что с мая 2023 года онлайн-калькулятором воспользовались более шести тысяч застройщиков и проектировщиков.

«Обеспечение парковочными местами объектов жилого, социального, офисного, торгово-развлекательного и других назначений является важной составляющей при формировании комфортной городской среды Московской области. Планирование парковок на застраиваемой территории осуществляется на этапе разработки проектной документации, необходимой для получения разрешения на строительство», — рассказал Гордиенко.

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Сервис запустила Мособлархитектура совместно с ГБУ «Мособлгеотрест» в мае 2023 года. Благодаря ресурсу специалисты не тратят много времени на выполнение расчета количества машиномест. Онлайн-калькулятором можно воспользоваться на геопортале Подмосковья.

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