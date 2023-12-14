Подмосковье 14 декабря 2023, 18:48 Сервисом для расчета элементов благоустройства воспользовались более 16 тысяч раз в Подмосковье Unsplash

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Онлайн-сервис «Расчет комплекса элементов благоустройства и определения возможности его размещения на территории земельного участка» заработал в Подмосковье полгода назад. За это время его услугами воспользовались более 16 тысяч раз.

Сервис находится на геопортале и разработан в формате «калькулятора». Таким образом, пользователи могут получить мгновенный результат.

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Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо ввести сумму площадей всех отапливаемых помещений, после чего будет получен расчет по четырем обязательным категориям: детским, спортивным, контейнерным площадкам и местам для отдыха.

«Согласно аналитике, наибольший интерес к этому онлайн-сервису фиксировался в летние месяцы 2023 года, что может быть связано с сезонностью благоустроительных работ», — заявил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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