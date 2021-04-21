Грузовой сервисный центр в Раменском поможет найти работу 60 жителям

В Раменском открыли новый грузовой сервисный центр. Предприятие стало первым резидентом индустриального парка «Чулково». Теперь работу смогу получить 60 жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый грузовой центр открыла группа компаний «Глобал трак сервис». Там будут обслуживать грузовой автотранспорт. Площадь сервиса составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут ремонтировать большегрузы и проводить их техническое обслуживание. В первую очередь будут проводить работы с автомобилями марки MAN Truck&Bus.

ООО «Глобал Трак Сервис» работает в Подмосковье с 2001 года. Компания специализируется на обслуживании и ремонте грузовых автомобилей европейских марок. За это время построены и успешно функционируют современные транспортно-сервисные центры в Пушкино и Солнечногорске.

«Сейчас в компании работает около 700 сотрудников. С открытием нового объекта в „Чулково“ будет создано еще 60 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство составил 300 миллионов рублей», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всю необходимую информацию о размещении предприятия на территории индустриальных парков региона можно получить по номеру телефона горячей линии поддержки бизнеса 0150.