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    21 апреля 2021, 16:26

    Грузовой сервисный центр в Раменском поможет найти работу 60 жителям

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Раменском открыли новый грузовой сервисный центр. Предприятие стало первым резидентом индустриального парка «Чулково». Теперь работу смогу получить 60 жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Грузовой сервисный центр в Раменском поможет найти работу 60 жителям

    Новый грузовой центр открыла группа компаний «Глобал трак сервис». Там будут обслуживать грузовой автотранспорт. Площадь сервиса составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут ремонтировать большегрузы и проводить их техническое обслуживание. В первую очередь будут проводить работы с автомобилями марки MAN Truck&Bus.

    ООО «Глобал Трак Сервис» работает в Подмосковье с 2001 года. Компания специализируется на обслуживании и ремонте грузовых автомобилей европейских марок. За это время построены и успешно функционируют современные транспортно-сервисные центры в Пушкино и Солнечногорске.

    «Сейчас в компании работает около 700 сотрудников. С открытием нового объекта в „Чулково“ будет создано еще 60 рабочих мест. Объем инвестиций в строительство составил 300 миллионов рублей», — пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Всю необходимую информацию о размещении предприятия на территории индустриальных парков региона можно получить по номеру телефона горячей линии поддержки бизнеса 0150.