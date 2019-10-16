Ремонт сельхозмашин станет ближе. Сервисный центр появится в Луховицах в середине 2020 года

Строительство сервисного центра для сельскохозяйственных машин в Луховицах завершат к лету 2020 года. Он обеспечит появление 35 новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Строительство сервисного центра по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники фирмы CLAAS осуществляет ООО «Стронг Техник МО». Центр продажи и обслуживания обеспечит округу появление 35 новых рабочих мест. Полезная площадь основного здания составит более 1,8 тысячи квадратных метров. Кроме основного здания, будут построены вспомогательные инженерные сооружения.

Строительство стартовало в октябре. Сейчас обустраивается строительная площадка: выполняется монтаж ограждения, завезены строительные вагончики. Для возведения основного здания вырыты котлованы, частично выполнено бетонное основание под фундаменты. До начала 2020 года планируется построить фундаменты и установить металлокаркас здания. Работы ведет генеральный подрядчик ООО «СК „Панорама“». Сдачи объекта запланирован на май 2020 года.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

«Сельское хозяйство требует своевременного проведения всех этапов агротехнологических работ. Малейшая задержка выполнения операций может существенно повлиять на снижение сельскохозяйственных культур, — заметил начальник отдела развития АПК природных ресурсов Александр Лагутин. — При таких условиях требуется постоянная техническая готовность всего машинно-тракторного парка. Новый сервисный центр позволит ускорить подготовку к работе используемой техники в сельском хозяйстве».

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков рассказал о компании «Стронг Техник МО», которая начала строительство дилерского центра по продажи и обслуживанию сельхозтехники, в частности, тракторов компании CLAAS: «Это немецкая компания, у которой в Краснодарском крае заводы по производству зерноуборочных машин».

Владимир Барсуков добавил, что расположение будущего центра удобно и для луховичан, и жителей других городов — трасса М5, напротив придорожного кафе «Принцесса». Глава муниципалитета особо отметил, что в округе появится 35 новых рабочих мест, а плановый объем инвестиций — 200 миллионов рублей.

«Это очень важно и для пополнения бюджета, и для трудоустройства наших жителей. И не менее важно то, что эта компания занимается продажей и обслуживанием новейшей очень высокопроизводительной сельскохозяйственной техники: тракторов, комбайнов, культиваторов и многого другого. Это необходимо нашему округу для того, чтобы дальше развивать сельское хозяйство, идти вперед, добиваться высоких результатов», — сделал акцент Владимир Барсуков.

Глава Луховиц особо подчеркнул, что стройка очень важна для жителей округа: «Мы благодарны правительству Московской области и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку, которая была оказана — для того чтобы эта компания развернула на нашей земле свою деятельность».

Владимир Барсуков подытожил, что если говорить о глобальной конкуренции на рынке сельхозпродукции, то открытие такого предприятия важно для агропромышленного комплекса всей Московской области.