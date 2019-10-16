Ремонт сельхозмашин станет ближе. Сервисный центр появится в Луховицах в середине 2020 года
Строительство сервисного центра по продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники фирмы CLAAS осуществляет ООО «Стронг Техник МО». Центр продажи и обслуживания обеспечит округу появление 35 новых рабочих мест. Полезная площадь основного здания составит более 1,8 тысячи квадратных метров. Кроме основного здания, будут построены вспомогательные инженерные сооружения.
Строительство стартовало в октябре. Сейчас обустраивается строительная площадка: выполняется монтаж ограждения, завезены строительные вагончики. Для возведения основного здания вырыты котлованы, частично выполнено бетонное основание под фундаменты. До начала 2020 года планируется построить фундаменты и установить металлокаркас здания. Работы ведет генеральный подрядчик ООО «СК „Панорама“». Сдачи объекта запланирован на май 2020 года.
«Сельское хозяйство требует своевременного проведения всех этапов агротехнологических работ. Малейшая задержка выполнения операций может существенно повлиять на снижение сельскохозяйственных культур, — заметил начальник отдела развития АПК природных ресурсов Александр Лагутин. — При таких условиях требуется постоянная техническая готовность всего машинно-тракторного парка. Новый сервисный центр позволит ускорить подготовку к работе используемой техники в сельском хозяйстве».
Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков рассказал о компании «Стронг Техник МО», которая начала строительство дилерского центра по продажи и обслуживанию сельхозтехники, в частности, тракторов компании CLAAS: «Это немецкая компания, у которой в Краснодарском крае заводы по производству зерноуборочных машин».
Владимир Барсуков добавил, что расположение будущего центра удобно и для луховичан, и жителей других городов — трасса М5, напротив придорожного кафе «Принцесса». Глава муниципалитета особо отметил, что в округе появится 35 новых рабочих мест, а плановый объем инвестиций — 200 миллионов рублей.
«Это очень важно и для пополнения бюджета, и для трудоустройства наших жителей. И не менее важно то, что эта компания занимается продажей и обслуживанием новейшей очень высокопроизводительной сельскохозяйственной техники: тракторов, комбайнов, культиваторов и многого другого. Это необходимо нашему округу для того, чтобы дальше развивать сельское хозяйство, идти вперед, добиваться высоких результатов», — сделал акцент Владимир Барсуков.
Глава Луховиц особо подчеркнул, что стройка очень важна для жителей округа: «Мы благодарны правительству Московской области и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку, которая была оказана — для того чтобы эта компания развернула на нашей земле свою деятельность».
Владимир Барсуков подытожил, что если говорить о глобальной конкуренции на рынке сельхозпродукции, то открытие такого предприятия важно для агропромышленного комплекса всей Московской области.