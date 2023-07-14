Подмосковье 14 июля 2023, 14:37 Сервисный центр по ремонту и модернизации генераторов построят в Солнечногорске Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Сервисный центр по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок появится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Его планируют построить в ближайшие два года.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, проект запустит компания «Комплексные ЭнергоСистемы» при содействии Корпорации развития Московской области. В него инвестируют свыше 110 миллионов рублей. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, на первом этапе на предприятии будет создано около 80 рабочих мест.

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«В дальнейшем компания рассчитывает увеличить штат до 160 сотрудников. Запустить предприятие в городском округе Солнечногорск компания планирует в III квартале 2025 года», — добавила она.

Сейчас центр по ремонту и восстановлению двигателей предприятия находится в Зеленограде. После строительства нового центра компания перенесет все мощности в Солнечногорск. Там планируют оборудовать цеха для восстановления и модернизации двигателей, а также склад запчастей.

Как рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин, на работающем предприятии ремонтируют и восстанавливают около 40 генераторных установок ежегодно.

«Сразу после запуска в работу нового сервисного центра в индустриальном парке „Есипово“ компания сможет проводить капитальный и мелкий ремонт не менее 80 генераторов различной мощности от 10 до 1000 киловаттов. В перспективе мощности будут увеличены еще больше. Соответственно, появятся и новые рабочие места», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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