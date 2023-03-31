Подмосковье 31 марта 2023, 13:44 Сервисный центр КамАЗ заработал в «Мострансавто» Минтранс Подмосковья

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Официальный сервисный центр компании КамАЗ заработал на базе филиала «Мострансавто» в Балашихе. Он будет обслуживать и проводить диагностику новых автобусов большого класса НЕФАЗ-5299.

Сервисный центр оснащен необходимым оборудованием и инструментами, а в работе используются оригинальные фирменные запчасти и расходные материалы. Ежедневно там смогут осматривать и ремонтировать до 10 автобусов. Качественный сервис позволит предотвратить преждевременные поломки транспорта, а также продлить срок его службы.

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«Все этапы комплексного обслуживания проводят квалифицированные специалисты завода-изготовителя. Работы будут выполняться по регламентам и технологиям производителя», — прокомментировали в «Мострансавто».

Контракт на обслуживание парка «Мострансавто» запланирован до 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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