Подмосковье 13 декабря 2022, 18:28 Сервисный центр «Группы ГАЗ» открылся на базе филиала «Мострансавто»

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На базе МАП № 5 Подольска заработал сервисный центр «Группы ГАЗ», где автобусы «Мострансавто» будут проходить плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт.

Специалисты «Группы ГАЗ» обеспечат сервисное сопровождение и обслуживание транспортных средств ЛиАЗ-5292 и ЛиАЗ-4292. До конца декабря 2022 года обслуживание пройдут первые 187 автобусов ЛиАЗ-5292.

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«Начало работы сервисного центра — очень важное событие для сохранения стабильной работы „Мострансавто“. Своевременный и качественный ремонт позволит увеличить ресурс службы основных узлов и агрегатов, а значит и коэффициент технической готовности подвижного состава», — отметил генеральный директор «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

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Центр оснащен всем необходимым оборудованием для комплексного технического обслуживания. Также при каждом ТО будет проводиться диагностика транспортного средства в соответствии с технологией завода-изготовителя. Кроме того, все расходные материалы и запасные части будут предоставляются «Группой ГАЗ». Отмечается, что сервисные мастерские перевозчика также продолжат работу.

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