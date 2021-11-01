В ближайшие годы сервисные компании придут на смену недобросовестным УК в Подмосковье. Вице-губернатор региона Евгений Хромушин отметил, что это стало одной из приоритетных задач областного правительства.

Это сервисные компании с муниципальным участием. Каждую из них оснастят необходимой техникой, а работать там смогут лишь мотивированные и опытные специалисты.

Сейчас далеко не все УК качественно справляются со своими задачами. Почти половине домов региона уже больше 50 лет, и там заметно изношены коммуникации.

Управляющим компаниям требуется вкладывать значимые средства в ремонт.

«Но они далеко не всегда справляются с этой задачей, а часто не хотят браться за обслуживание такого фонда», — объяснил Хромушин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил создать такую систему управления домами, при которой жители будут получать одинаково качественные услуги независимо от года постройки и состояния зданий.

В ряде округов мы уже предложили жителям на выбор: другая частная компания или сервисная компания с муниципальным участием Евгений Хромушин.

Сейчас жилыми домами в Московской области управляют 12 ресурсоснабжающих организаций. Вскоре к числу сервисных компаний планируют добавить еще 62. Они получат лицензию на свою работу.