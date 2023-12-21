Подмосковье 21 декабря 2023, 13:46 Сервисами геопортала воспользовались свыше 15 миллионов раз в Подмосковье за год ГБУ МО "Мособлгеотрест"

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Жители и инвесторы Московской области воспользовались сервисами геопортала свыше 15 миллионов раз за год. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Портал очень прост в использовании и содержит полезные градостроительные сервисы.

«В ходе масштабной цифровизации градостроительного блока Московской области в 2019 году был создан геопортал Подмосковья. Разработанный ресурс постоянно развивается, дополняется и совершенствуется, благодаря чему набирает популярность среди жителей, застройщиков и инвесторов», — заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Всего на геопортале находится 12 сервисов. В топ-3 самых популярных вошли: «Градпроработка онлайн», «Кадастровому инженеру» и «Стройка рядом с домом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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