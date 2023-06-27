Подмосковье 27 июня 2023, 10:59 Сервис предзаполнения поможет застройщикам в Подмосковье подключить видеонаблюдение Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Подключение зданий к системе «Безопасный регион» стало еще проще в Подмосковье. Теперь сведения об объекте будут автоматически добавляться в форму заявления при помощи нового сервиса.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, по окончании строительства все задания должны подключаться к системе «Безопасный регион».

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«Теперь благодаря сервису предзаполнения сделать это можно еще проще. Практически исключается вероятность ошибки при вводе данных, поскольку сведения появляются в форме автоматически. Соответственно, сокращается число отказов в предоставлении услуги», — сказала она.

Согласовать проектную документацию для подключения видеокамер застройщики могут через «Госуслуги». Умный сервис позволит сделать это быстрее. Кроме того, компании должны получить сертификат о подключении к системе. Сделать это можно также на региональном портале.

«Эта услуга тоже оптимизирована: в форму заявления внедрен сервис, который автоматически заполнит информацию об объекте. Пользователю достаточно добавить номера технических условий и согласования проектной документации», — отметила Надежда Куртяник.

Запрос на сертификат не нужен, если орган государственного строительного надзора самостоятельно передает сведения через систему.

Сейчас «Безопасный регион» включает в себя почти 120 тысяч видеокамер в Подмосковье.

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