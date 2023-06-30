Подмосковье 30 июня 2023, 12:12 Сервис предпроверки внедрили еще в 4 госуслуги по строительству в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Еще четыре строительные услуги оптимизировали на региональном портале. В них внедрили сервис предпроверки, который поможет узнать статус ранее поданного заявления.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, услуги по строительству объектов для бизнеса и жилья пользуются большой популярностью на портале.

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«Теперь проверить статус заявления по ним стало проще. При вводе данных система определит, подавал ли пользователь ранее заявку на получение услуги, и откроет доступ к заполнению формы. Если житель обращался за услугой, но ответ от ведомства пока не поступил, то форма будет недоступна. Такой сервис поможет сократить число отказов», — отметила она.

Сервис предпроверки появился в формах заявлений на уведомление о планируемом строительстве, уведомление о соответствии построенных объектов, разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Подать заявки могут все жители Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.

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