Сервис «Подмосковные стройки» знает, какие дома строят с использованием эскроу-счетов

Пользователи мобильного сервиса «Подмосковные стройки» смогут узнать, какие дома в Подмосковье строят, используя эскроу-счета. Новая опция стала доступна в меню поиска приложения. Об этом сообщил глава Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Чтобы воспользоваться опцией, нужно зайти в меню приложения «Подмосковные стройки», перейти во вкладку «Поиск», далее в настройках фильтров выбрать пункт «Строится с ЭСКРОУ».

Напомним, с 1 июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Уже более 60 застройщиков региона перешли на расчеты с дольщиками по новым правилам.