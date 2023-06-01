Подмосковье 01 июня 2023, 11:41 Сервис «Подмосковные стройки» выиграл всероссийскую премию в области цифровых технологий

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Глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян получил премию CIPR Digital-2023 за сервис «Подмосковный стройки» с дополненной реальностью и голосовым помощником. Он выиграл в номинации «Умный город и ЖКХ».

Как рассказали ведомстве, приложение работает пять лет и рассказывает обо всех строящихся в регионе зданиях. Для этого сервис используют технологию дополненной реальности. На него подписано почти 35 тысяч человек

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«Мы постоянно развиваем наш сервис. Так, с апреля 2023 года Алиса стала голосовым помощником „Подмосковных строек“, и теперь о строительстве жилья в регионе можно узнать, задав вопрос „умной колонке“. Приятно осознавать, что наша работа оценена на столь высоком уровне, как Конференция ЦИПР», — сказал министр.

На звание лучших претендовали 374 проекта. Победителей определили по шесть надцать и номинациям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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