Подмосковье 10 января 2023, 13:50 Сервис по заказу автобусов онлайн заработал в Балашихе и Подольске

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Жители Подольска и Балашихи могут теперь воспользоваться сервисом по заказу автобусов «НамПоПути». С 10 января в мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» появились еще два новых маршрута — «микрорайон Павлино — ж/д станция Ольгино» и «ЮнаВет — станция МЦД Подольск».

«Сервис пассажирских перевозок по требованию „НамПоПути“ пользуется спросом у подмосковных пассажиров, поэтому мы запустили два новых маршрута в густонаселенных ЖК, расположенных вблизи ж/д станций и метро, тем самым дополнив работу общественного транспорта», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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В тестовом режиме сервис заработал в Красногорске весной прошлого года. С начала запуска проекта было перевезено свыше 1,7 тысячи пассажиров. С 10 января 2023 года на всех действующих маршрутах установлен единый тариф — 51 рубль.

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Воспользоваться сервисом пассажиры могут с помощью мобильного приложения «Транспорт Подмосковья». Необходимо нажать кнопку «НамПоПути», а затем разместить заказ. Оставить заявку можно заранее или на текущий день, но минимум за 15-20 минут до планируемой поездки.

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