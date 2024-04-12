Подмосковье 12 апреля 2024, 11:57 Сервис по ветеринарным договорам появился на «Госуслугах» Подмосковья Unsplash

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Фермеры и сельхозпредприятия Московской области теперь смогут заключить договор на оказание ветеринарных услуг в электронном виде. Новый сервис стал доступен на портале госуслуг Подмосковья.

«Благодаря новому сервису для бизнеса заключить договор на оказание ветеринарных услуг можно быстрее, всего за два рабочих дня. Раньше приходилось обращаться в территориальные ветеринарные управления, а теперь достаточно заполнить электронную форму и ждать решения в личном кабинете», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услугой «Заключение договора на оказание ветеринарных услуг» могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для подписания договора нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

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