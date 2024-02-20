Подмосковье 20 февраля 2024, 16:52 Сервис по расчету парковочных мест у жилых домов использовали 14 тысяч раз в Подмосковье Мособлархитектура

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Бесплатный онлайн-сервис по подсчету парковочных мест для жилых зданий заработал на геопортале Подмосковья в мае 2023-го года. за это время им воспользовались 14 тысяч раз.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, сервис упрощает процесс проектирования и экономит время. Всего за время его работы им воспользовались 14 тысяч раз, а с начала этого года – 2,2 тысячи.

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«Обеспечение парковочными местами объектов жилого, социального, офисного, торгово-развлекательного и других назначений является важной составляющей при формировании комфортной городской среды в Московской области. Планирование парковок на застраиваемой территории осуществляется на этапе разработки проектной документации необходимой для получения разрешения на строительство», - добавил он.

Для расчета нужно указать планируемую площадь квартир и исходные данные по нежилым объектам. Сервис даст данные по минимальному количеству мест для парковки. Как отметил генеральный директор «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов, это один из удобных инструментов для оптимизации трудозатрат.

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