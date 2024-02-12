Подмосковье 12 февраля 2024, 10:37 Сервис отправки товаров единым контейнером для экспортеров появился на «Госуслугах» Подмосковья Unsplash

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Подмосковные предприниматели могут подать заявку на включение продукции в состав единого контейнера для отправки за рубеж. Такой сервис стал доступен на региональных «Госуслугах».

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, портал позволяет предпринимателям быстро и удобно получать госуслуги.

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«Когда появляется новая мера поддержки для бизнеса или жителей, важно, чтобы способ обращения за ней был простым и удобным. Эту задачу решает региональный портал. С его помощью можно получить госуслуги без очередей и походов в ведомства. Именно поэтому новый сервис „Контейнер для МСП“ уже заработал на портале», — сказала она.

Мера поддержки дает возможность предпринимателям сократить расходы н доставку товаров в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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